Der amerikanische Top-Immunologe Fauci hält es für möglich, dass die USA den Astrazeneca-Impfstoff nicht einsetzen müssen.

Der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sein allgemeines Gefühl sei, dass man angesichts der vertraglichen Beziehungen mit einer Reihe von Unternehmen über genügend Dosen verfüge. Von daher sei es denkbar, alle Bedürfnisse der Vereinigten Staaten zu erfüllen, ohne den Wirkstoff von Astrazeneca in Anspruch zu nehmen.



In Deutschland warnte derweil der Verband Bildung und Erziehung vor Problemen für Öffnungsstrategien an Schulen. Mit dem Stopp der Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat für Menschen unter 60 Jahren entpuppe sich die Perspektive als Fata Morgana, dass Lehrkräften vielerorts ein Impfangebot gemacht werden könne. VBE-Chef Beckmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, von Ungeimpften könne nicht verlangt werden, "sehenden Auges und vollen Risikos" in einem Hochinzidenzgebiet Präsenzunterricht zu gestalten.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.