Der US-Immunologe Anthony Fauci warnt vor einer Kombination des jetzigen Coronavirus mit anderen Virentypen.

Fauci verwies in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" auf ältere Sars-Viren. Das erste von ihnen habe im Jahr 2003 eine Sterblichkeit von 10 Prozent verursacht. Bei dem sogenannten Mers-Virus zehn Jahre später seien es schon 25 bis 35 Prozent gewesen. "Ein Virus, das so leicht übertragbar wäre wie das jetzige Sars-CoV-2, kombiniert mit der Sterblichkeit dieser früheren Coronaviren - das wäre eine Katastrophe für die Menschheit", erklärte der Wissenschaftler.

"Der Albtraum hält noch an"

Fauci forderte große Anstrengungen, um universelle Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln: "Es wäre naiv zu glauben, dass wir von einem weiteren Virus verschont bleiben." Notwendig sei eine weltweite Anstrengung. Kein Land könne dies allein regeln. "Wir erleben eine Pandemie, wie wir sie seit über 100 Jahren nicht mehr gesehen haben", sagte der Immunologe weiter. "Der Albtraum hält noch an."



Die Frage, ob die Corona-Pandemie im nächsten Frühjahr vorbei sei, beantwortete er zurückhaltend. "Ich halte es für denkbar, dass wir die Pandemie eindämmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie bis zum nächsten Sommer ausrotten", meint der 80-Jährige. Fauci verteidigte zudem das Impfen von Kindern. Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den USA hatte auch ein Expertengremium der Gesundheitsbehörde grünes Licht gegeben.



Anthony Fauci ist einer der prominentesten Wissenschaftler weltweit. Fauci gehört zu den Pionieren der AIDS-Forschu und ist mit der Bioethikerin Christine Grady verheiratet. Als US-Regierungsberater arbeitete er für sieben US-Präsidenten, darunter Bill Clinton. Mit Donald Trump geriet er wegen dessen Haltung zur Corona-Pandemie mehrfach aneinander. In einem Interview mit der New York Times erklärte Fauci, wie schwierig die Zusammenarbeit mit Trump gewesen wäre. Der Präsident habe ihn immer wieder dazu aufgefordert, sich nicht so negativ zu der Corona-Pandemie äußern.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.