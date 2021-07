In mehrere europäischen Staaten haben Impfgegner und Kritiker von Corona-Maßnahmen gegen die Einführung schärferer Regeln protestiert.

Vor dem slowakischen Parlament in Bratislava setzte die Polizei Tränengas ein, um Hunderte Demonstranten an der Stürmung des Nationalrats zu hindern. Hintergrund ist ein Gesetzesvorhaben, das Erleichterungen für Geimpfte zum Beispiel beim Einkaufen in Geschäften ermöglichen soll.



In Italien haben Gegner des sogenannten Grünen Passes gegen strengere Zutrittsregeln zu Restaurants und Bars protestiert. Etwa 2.000 Menschen versammelten sich Medienberichten zufolge gestern Abend zu einer Kundgebung in Turin. Auch in Frankreich kam es zu Protesten, nachdem die Nationalversammlug einer Verschärfung der Regelungen zugestimmt hat.



In Griechenland verteidigte Regierungschef Mitsotakis die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen als nicht verfassungswidrig. In Athen und anderen Städten war es in den vergangenen Tagen deshalb zu Demonstrationen gekommen.

