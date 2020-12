Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlungen konkretisiert, in welcher Reihenfolge die Corona-Impfungen erfolgen sollen.

Die Kommission verschickte einen Entwurf an die Bundesländer und an medizinische Fachgesellschaften. Demnach sollen zuerst Personengruppen geimpft werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Covid-19-Erkrankung hätten oder die beruflich besonders exponiert seien. Zu diesen Gruppen zählen Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen sowie ganz allgemein Menschen über 80 Jahren. Hinzu kommen in der ersten Phase das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und in der Betreuung von Covid-19-Patienten. Laut Robert Koch-Institut zählen insgesamt 8,6 Millionen Menschen zu diesen Gruppen.



In der nächsten Gruppe sollen 75- bis 80-Jährige und zum Beispiel Bewohner von Demenzeinrichtungen geimpft werden. Hinzu kommt das Personal im stationären und ambulanten Dienst in Einrichtungen für Demenzkranke oder Menschen mit geistiger Behinderung. Hier geht es insgesamt um 6,7 Millionen Personen.



Im Laufe der Woche will die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung für die geplanten Corona-Impfungen auch offiziell vorlegen. Das sagte der Vorsitzende Mertens heute früh im Deutschlandfunk. Die Empfehlung werde dann für alle Länder und Gesundheitsbehörden verfügbar sein, und die Vorbereitungen für die Impfungen könnten beginnen.



