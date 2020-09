Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut geht davon aus, dass es in Deutschland mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neue Coronavirus geben wird.

Die stellvertretende Vorsitzende der Kommission, Wicker, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, angesichts der großen Zahl von potenziellen Herstellern sei es wahrscheinlich, dass mehrere Impfstoffe in Deutschland zugelassen würden. Dabei könne es sein, dass einzelne Impfstoffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders geeignet wären - zum Beispiel für Ältere.



Die Bundesregierung erwartet, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus in Deutschland in den ersten Monaten des nächsten Jahres zur Verfügung steht. Gesundheitsminister Spahn erklärte, dass eine Impfung zuerst Menschen mit Vorerkrankungen, älteren Menschen und Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.