Die EU-Kommission hat vor einem Flickenteppich beim Covid-19-Impfpass gewarnt, sollten sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein gemeinsames Zertifikat einigen.

Wenn die Politik hier liefere, dann könne auch eine technische Lösung rechtzeitig gefunden werden, sagte EU-Justizkommissar Rynders vor dem Europäischen Parlament. Geschehe dies nicht, werde eine Zersplitterung in ganz Europa riskiert mit vielen möglicherweise inkompatiblen nationalen Lösungen. - Die EU-Kommission dringt auf einen gemeinsamen digitalen Impfpass, mit dem Touristen bereits im Sommer ungehindert reisen könnten. Für Länder wie Italien, Spanien und Griechenland, deren Wirtschaft stark vom Tourismus geprägt ist, ist eine solche Lösung von großer Bedeutung. Allerdings läuft in der Europäischen Union noch die Diskussion über Kosten, Datenschutz, technische und medizinische Fragen. Etliche Länder, darunter Deutschland, arbeiten bereits an einem eigenen digitalen Impfnachweis.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.