In Baden-Württemberg und Berlin endet heute die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen.

Bayern folgt voraussichtlich im Laufe der Woche, Sachsen am 24. Mai. Allerdings dürfte vielerorts noch nicht ausreichend Vakzine zur Verfügung stehen, um allen Impfwilligen auch schnell einen Termin vergeben zu können. In den Impfzentren hingegen bleibt die Priorisierung zunächst noch bestehen.



Zudem werden heute in einigen Bundesländern die Corona-Regeln gelockert. So öffnet sich Schleswig-Holstein unter strengen Auflagen für Touristen. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben wieder hochgefahren. Bisher waren touristische Übernachtungen nur in einzelnen Modellregionen möglich. In Mecklenburg-Vorpommern öffnen Schulen und Kindertagesstätten wieder. In den meisten Regionen haben die Kinder von Klasse eins bis sechs und die Schüler der Abschlussklassen täglich Präsenzunterricht. Für die anderen gibt es zunächst Wechselunterricht. Die Berliner Kitas bieten wieder für alle Familien und Kinder ein Betreuungsangebot an.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.