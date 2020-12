Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen lässt der Bund mehrere zehntausend Dosen an insgesamt 27 Standorte in den einzelnen Bundesländern liefern. Der Impfstoff kommt vom deutschen Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer.

Zuerst werden Menschen ab 80 Jahren geimpft, außerdem Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, das Personal dieser Einrichtungen sowie besonders gefährdete Krankenhausmitarbeiter.



Bundesgesundheitsminister Spahn will am Vormittag über die Impfaktion informieren. Er hatte die Bevölkerung schon auf mögliche Anlaufschwierigkeiten eingestellt. Auch Verteter der Städte bremsen die Erwartungen. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Jung, sagte der Funke Mediengruppe, für Massenimpfungen gebe es zunächst viel zu wenig Impfstoff. Bis Ende März sollen Impfdosen für bis zu sechs Millionen Menschen zur Verfügung stehen. Die Menschen sollten erst dann mit den Impfzentren oder Ärzten Kontakt aufnehmen, wenn genügend Impfstoff da sei und zur Terminvereinbarung aufgerufen werde, so Jung.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.