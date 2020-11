Bundesgesundheitsminister Spahn hat gefordert, dass die EU so schnell wie möglich einen Vertrag über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs mit dem Mainzer Unternehmen Biontech und dem Pharmakonzern Pfizer abschließt.

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, es gebe bisher einen Vorvertrag, aber keinen Abschluss. Zwar seien viele rechtliche Fragen zu klären - es gehe aber auch um Geschwindigkeit, so Spahn. Er könnte es als deutscher Gesundheitsminister schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller genutzt würde als in der Bundesrepublik. Deshalb dringe er darauf, dass man jetzt zu einem Ergebnis komme.



Die EU-Kommission verhandelt bereits seit einiger Zeit mit Biontech/Pfizer. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte gestern, man werde bald einen Vertrag über bis zu 300 Millionen Impfdosen abschließen.



Als erste westliche Hersteller haben Biontech und Pfizer vielversprechende Ergebnisse veröffentlicht. Demnach bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.