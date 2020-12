Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland wird heute der Impfstoff an die einzelnen Bundesländern ausgeliefert. Mehrere zehntausend Dosen des Mittels der Firma Biontech werden an insgesamt 27 Standorte gebracht.

Von dort werden sie dann an Zentren und mobile Teams verteilt. Ab Sonntag werden die ersten Menschen geimpft, zunächst vor allem Bewohner und Personal von Pflegeeinrichtungen sowie besonders gefährdetes Krankenhauspersonal.



Bis Ende März sollen elf bis zwölf Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge für etwa 5,5 bis 6 Millionen Menschen reichen. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass es bis zum Sommer genug Dosen für alle Bundesbürger gibt.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.