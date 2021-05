In Köln sollen ab heute erstmals spezielle Impfteams die sozialen Brennpunkte der Stadt aufsuchen.

In einigen Vierteln lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei knapp 700 - und damit um ein Vielfaches höher als im restlichen Stadtgebiet. Die mobilen Teams sollen nach und nach unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg Impfungen anbieten. Um die Menschen dort zu erreichen, seien muttersprachliche Unterstützung, Aufklärungsarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit Sozialraumkoordinatoren und Hausärzten erforderlich, sagte Oberbürgermeisterin Reker.



Bundesjustizministerin Lambrecht und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, forderten am Abend im ARD-Fernsehen ein gezieltes Impfen an sozialen Brennpunkten bundesweit.

