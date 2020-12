Bundesgesundheitsminister Spahn hat zur Geduld angesichts der europäischen Zulassung eines Corona-Impfstoffes aufgerufen.

Ein ordentliches Verfahren sei wichtig für das Vertrauen in der Bevölkerung, sagte der CDU-Politiker dem ARD-Fernsehen. Man werde aber nach einer möglichen Zulassung bereits binnen zwei bis vier Tagen mit dem Impfen beginnen können. Den Bürgern solle zudem nach Verabreichen des Vakzins die Möglichkeit gegeben werden, Wirkungen und Nebenwirkungen zügig per App zu melden. Spahn betonte, die Impfzentren und -strukturen seien "ab heute einsatzbereit". In einem ersten Schritt könnten nach der Zulassung um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden. Danach würden es dann Zug um Zug und Woche für Woche mehr Dosen werden können, erklärte der Bundesgesundheitsminister weiter.



Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde ihr Gutachten zum Impfstoff der kooperierenden Unternehmen Biontech und Pfizer für den 21. Dezember angekündigt.

