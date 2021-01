In Baden-Württemberg ist ein registrierter Corona-Patient nach einer zweiten Infektion mit dem Virus gestorben.

Es ist möglicherweise der erste derartige Fall in Deutschland, der bekannt geworden ist. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart lebte der 73 Jahre alte Mann in Landkreis Freudenstadt. Im April 2020 sei erstmals eine Corona-Infektion bei ihm nachgewiesen worden. Ende Dezember 2020 habe er sich erneut angesteckt, was Anfang Januar festgestellt worden sei. Der Patient sei dann im weiteren Verlauf an einer Lungenentzündung und Sepsis mit Multi-Organversagen gestorben.



Wie das Landesgesundheitsamt Stuttgart weiter mitteilte, hatte der Mann Vorerkrankungen. Es sei wahrscheinlich, dass er bei der ersten Infektion keine starke Immunität ausgebildet habe. Die Chance, dass sich ein Mensch ein zweites Mal mit dem Coronavirus anstecke, sei bislang sehr gering, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.