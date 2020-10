Angesichts steigender Corona-Zahlen werden in Belgien ab Montag Cafés und Restaurants für vier Wochen geschlossen.

Das kündigte der stellvertretende Regierungschef Gilkinet nach einem Treffen des Krisenstabs der Regierung an. Für die Brüsseler Stadtregion waren ähnliche Maßnahmen bereits in der vergangenen Woche verhängt worden. Belgien kämpft seit Mitte September gegen einen massiven Wiederanstieg der Corona-Neuinfektionen. Auch die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser nimmt zu.



Wenige Stunden vor Beginn einer Ausgangssperre in acht französischen Großstädten hat ein Gericht in Toulouse eine lokale Regelung zur Eindämmung der Corona-Infektion gestoppt. Das Verwaltungsgericht wies eine Anordnung der Behörden zur Schließung von Bars und zu strikten Auflagen für Restaurants als zu weitgehend zurück. Ab dem Wochenende dürfen die Menschen in Paris und sieben weiteren Corona-Hotspots ihre Wohnungen zwischen 21 Uhr und sechs Uhr früh nicht mehr verlassen.

