Covid-19 in China

Die Kommunistische Partei Chinas hat posthum den Arzt entlastet, der wegen seiner Warnungen vor dem neuen Coronavirus in Wuhan gemaßregelt worden war.

Das geht aus einer Mitteilung des Disziplinarkomitees der Partei hervor. Demnach wurde der Familie des Mediziners eine - wie es heißt - "feierliche Entschuldigung" - überbracht. Gegen zwei Polizeibeamte seien wegen ihres Umgangs mit dem Arzt disziplinarische Maßnahmen ergriffen worden. Dem Mediziner, der an der Lungenkrankheit Covid-19 starb, war zu Beginn der Pandemie Haft angedroht worden.



In Wuhan wurden vor einem Monat täglich Tausende neue Corona-Fälle registriert. Heute teilten die Behörden mit, es habe den zweiten Tag in Folge keinen neuen Fall gegeben.