In der chinesischen Stadt Wuhan sollen alle elf Millionen Bürgerinnen und Bürger auf das Coronavirus getestet werden.

Das gaben die örtlichen Behörden auf einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor waren in Wuhan mehrere Infektionen nachgewiesen worden. Das Coronavirus war Ende 2019 erstmals auf einem Tiermarkt in der Stadt festgestellt worden. Wuhan wurde in der Folge komplett abgeriegelt, die letzten Corona-Fälle wurden dort vor gut einem Jahr gemeldet.



In China gibt es derzeit wieder einen Ausbruch des Virus. Mehrere Städte wurden unter einen strikten Lockdown gestellt, es gelten Reisebeschränkungen. Die ersten der neuen Fälle waren bei Flughafen-Mitarbeitern in der Neun-Millionen-Metropole Nanjing nachgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.