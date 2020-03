In den USA sind durch die Coronavirus-Pandemie innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Menschen gestorben.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer insgesamt auf 389, wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte. Die meisten Toten wurden demnach in den Bundesstaaten New York, Washington und Kalifornien registriert. In den Vereinigten Staaten sind mehr als 32.000 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.



Im Kongress wird derzeit über ein Hilfspaket für Bürger und Unternehmen im Umfang von umgerechnet 934 Milliarden Euro verhandelt. Nachdem gestern der Mehrheitsführer im Senat, McConnell, verkündet hatte, die Unterhändler von Republikanern und Demokraten seien einem Kompromiss "sehr nahe" gekommen, gerieten die Verhandlungen heute offenbar wieder ins Stocken. Ein abschließendes Votum des Senats ist für morgen geplant. Danach muss noch das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus zustimmen, bevor Präsident Trump mit seiner Unterschrift die Umsetzung des Hilfspakets in Gang setzen kann.