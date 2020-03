Die Vorsorgemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigen zunehmend das öffentliche Leben in Deutschland. Zahlreiche Kultur- und Sportveranstaltungen wurden abgesagt, darunter das Literaturfestival lit.Cologne in Köln. Betroffen sind auch Bayern und die Bundeshauptstadt Berlin.

In Bayern sind alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser vom 11. März bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. In Berlin werden alle geplanten Veranstaltungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser abgesagt.



Viele Spiele der Fußball-Bundesliga und der Champions-League finden ohne Zuschauer statt. Die Deutsche Eishockey-Liga hat die Saison vorzeitig für beendet erklärt, nachdem fünf Bundesländer alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt hatten.



Der Bundestag wird nach Angaben von Unionsfraktionschef Brinkhaus eine Milliarde Euro zusätzlich zur Bekämpfung der Corona-Epidemie freigeben. Das Geld soll unter anderem in Forschungsvorhaben und Schutzausrüstung fließen. Um die Folgen der Epidemie für die Wirtschaft abzufedern, hat die Bundesregierung vereinfachte Regeln zum Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, können sie im April in Kraft treten.



Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, die Regierung werde unerschrocken das Notwendige gegen die Ausbreitung des Virus tun. Dies sagte sie während der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag, wie mehrere Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichten. Ein Konjunkturprogramm hält die Kanzlerin den Angaben zufolge nicht für nötig. Allerdings müsse es Liquiditätshilfen geben, um Firmen vor der Insolvenz etwa durch Quarantäne, die Unterbrechung von Lieferketten oder Produktionsstopps zu bewahren.

Lauterbach (SPD): Schulschließungen nicht notwendig

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält bundesweite Schulschließungen wegen des Coronavirus für nicht notwendig. Mit einem derartigen Schritt würde man gleichzeitig weite Bereiche der Arbeitswelt lahmlegen, weil die Erziehungsberechtigten dann ein Problem mit der Betreuung ihrer Kinder bekämen, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Zudem habe man noch keine ausreichenden Erkenntnisse darüber, inwieweit junge Menschen das Virus überhaupt übertrügen. Ähnlich äußerte sich der Infektiologe Hübner im Deutschlandfunk.



Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist am Dienstag um mindestens 200 gestiegen - auf etwa 1.400. Das ergibt sich nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur aus den Mitteilungen der am stärksten betroffenen Bundesländer und den letzten Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Montagnachmittag. Am Dienstag hat das RKI wegen einer technischen Umstellung keine aktuellen Zahlen veröffentlicht.

