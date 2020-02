In Deutschland hat es bislang knapp 60 bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben.

Wie das Gesundheitsministerium in Berlin mitteilte, sind darunter auch die inzwischen geheilten Patienten. Für die Durchführung von Großveranstaltungen wie der Tourismusmesse ITB in Berlin werde man keine Empfehlung abgeben, hieß es weiter. Dies solle im Einzelfall von den Behörden entschieden werden.



In der Schweiz sind zur Eindämmung der Krankheit Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern ab sofort untersagt. Das Verbot gilt demnach vorerst bis zum 15. März. Betroffen sind unter anderem der Genfer Autosalon und die Basler Fasnacht, die am kommenden Montag beginnen sollte.



Die höchste Zahl von Neuansteckungen wurde zuletzt aus Südkorea gemeldet. In Nigeria wurde die erste Infektion in Afrika südlich der Sahara festgestellt.