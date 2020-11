Covid-19 in Deutschland

Nach Vorgesprächen auf verschiedenen Ebenen stimmen sich die Ministerpräsidenten direkt über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie ab.

Dazu gebe es eine Videoschaltkonferenz, hieß es in Kreisen der Länder. Ob dabei bereits eine gemeinsame Beschlussvorlage für die Konferenz mit Bundeskanzlerin Merkel herauskommt, ist offen. Nach ersten Plänen der Länder zeichnet sich eine Verlängerung des Teil-Lockdowns mit Schließungen in Gastronomie, Kultur- und Freizeitbereich um mindestens drei Wochen bis zum 20. Dezember ab. Im Gespräch sind zudem schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen sowie eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen. Für Weihnachten soll es Lockerungen geben.



Zuletzt hatten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 10.864 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das sind 40 mehr als vor einer Woche und knapp 4.900 weniger als gestern.

