Die Zahl der bestätigten Coronavirusfälle in Deutschland ist auf 349 gestiegen.

Das waren rund hundert mehr als am Vortag, wie aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht. Die meisten Fälle gab es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 175 bestätigte Infektionen gemeldet. In Baden-Württemberg sind es 65 und in Bayern 52. In anderen Bundesländern traten bislang meist Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist das einzige Land, in dem noch keine Coronainfektion nachgewiesen wurde.



In der Schweiz ist ein erster Patient an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. RKI-Präsident Wieler sagte in Berlin, er rechne damit, dass es auch in Deutschland dazu kommen werde. Er erinnerte aber daran, dass in diesem Jahr bereits 200 Menschen an der Grippe gestorben seien. 119.280 Menschen haben sich mit dem Influenza-Virus infiziert.



Weltweit wurden bis Donnerstagfrüh rund 95.400 Infektionen mit Sars-CoV-19 gemeldet, mehr als 80.500 davon in China.