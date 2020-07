Die Corona-Pandemie wirbelt den Alltag kräftig durcheinander, auch im Kindergarten. Im August sollen bundesweit viele Kitas in den Regelbetrieb zurückkehren - unter Hygieneauflagen. Wir fassen zusammen, was Eltern zum Start des Kita-Jahres wissen sollten und wie es in den einzelnen Bundesländern aussieht.

Als schwierig gilt die Frage, welche Symptome ein Kind haben muss, um nicht mehr in die Kita kommen zu dürfen. In Hamburg etwa werden keine Kinder mit Fieber und Husten betreut - es sei denn, die Symptome sind durch eine chronische Erkrankung hervorgerufen. In Berlin wies die Bildungssenatsverwaltung darauf hin, dass Symptome einfacher Erkältungen kein Grund sein müssen, ein Kind nicht zu betreuen.

Das ist der aktuelle Stand in den einzelnen Bundesländern

Baden-Württemberg: Kitas dürfen öffnen. Wenn Kinder Symptome haben, die auf das Coronavirus hindeuten - wie Fieber, trockener Husten oder Störung des Geschmackssinns - sollen Eltern mit ihren Kindern zum Arzt gehen. In solchen Fällen können Kitas nach SWR-Informationen Kinder auch wieder heimschicken. Generell gelte, dass kranke Kinder zu Hause bleiben sollen.



Bayern: Kinder dürfen zurück in Kindergärten und Krippen. Ab dem 1. September sollen Mädchen und Jungen mit Schnupfen und laufender Nase nicht mehr automatisch vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden; die Kitas sollen dann in den Regelbetrieb zurückkehren. Hierzu wird ein Leitfaden erarbeitet.



Berlin: In den Kitas findet die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang statt.



Brandenburg: Kitas können grundsätzlich wieder für alle Kinder öffnen. Erzieher sollen untereinander und gegenüber Eltern den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.



Bremen: Kitas sind im eingeschränkten Betrieb geöffnet. Es gibt noch keinen Zeitpunkt für die Rückkehr in den Regelbetrieb. Es stehe nach wie vor nicht genug Personal zur Verfügung, weil Beschäftigte zur Risikogruppe gehörten, erklärte das Ressort für Kinder und Bildung. Hinzu kämen "organisatorisch notwendige Anpassungen und kurzfristige Einschränkungen des Angebots aufgrund des Infektionsschutzes", sagte Senatorin Claudia Bogedan (SPD).



Hamburg: Alle Kinder dürfen in einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder die Kitas besuchen. Nach Ende der Sommerferien am 6. August soll es einen uneingeschränkten Regelbetrieb geben.



Hessen: Der Regelbetrieb in den Kitas ist seit dem 6. Juli wieder möglich.



Mecklenburg-Vorpommern: Kitas stehen wieder allen Kindern offen - auch wenn sie Schnupfen, leichten Husten oder Halsschmerzen haben. Sie dürfen nicht mit Verweis auf die Corona-Pandemie nach Hause geschickt werden, heißt es aus dem Sozialministerium.



Niedersachsen: Die Kitas sind in einem eingeschränkten Betrieb wieder für alle Kinder geöffnet. Am 3. August starten sie wieder in den Regelbetrieb.



Nordrhein-Westfalen: Alle Kita-Kinder werden wieder betreut, allerdings weniger Stunden pro Woche als normalwerweise. Ab dem 17. August soll wieder Regelbetrieb gelten.



Rheinland-Pfalz: Die Kitas sollen spätestens am 3. August wieder den normalen Regelbetrieb aufnehmen, sofern sie ferienbedingt nicht noch geschlossen haben.



Saarland: Kitas haben wieder geöffnet mit Einschränkungen. Vom 3. August an sollen sie wieder den Regelbetrieb aufnehmen, sofern sie ferienbedingt nicht mehr geschlossen haben.



Sachsen: Die Kitas können zum Regelbetrieb übergehen - allerdings mit erhöhten Hygieneauflagen. Eltern müssen beispielsweise noch bis Ende August mit einer täglichen Unterschrift in der Kita bestätigen, dass ihr Kind keine coronatypischen Krankheitssymptome hat.



Sachsen-Anhalt: Kitas arbeiten im eingeschränkten Regelbetrieb. Sie sollen in den kommenden Wochen zum Normalbetrieb zurückkehren.



Schleswig-Holstein: Die Kitas können nach dem Ende der Sommerferien ab dem 10. August in den Regelbetrieb zurückkehren.



Thüringen: In allen Kitas gilt ein eingeschränkter Regelbetrieb.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.