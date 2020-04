Ab heute gilt fast überall in Deutschland im öffentlichen Nahverkehr und oft auch beim Einkaufen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Dadurch soll verhindert werden, dass die schrittweise Lockerung der Maßnahmen gegen das Corona-Virus zu einem starken Anstieg an Neuinfektionen führt. In vielen Bundesländern gilt die Pflicht bereits für Kinder ab sechs Jahren, in Hamburg und Sachsen-Anhalt liegt die Altergrenze noch niedriger. Welche Art von Mund-Nasen-Schutz getragen wird, ist den Bürgern freigestellt. Mehrere Landesregierungen stellten klar, dass auch Schals oder Tücher verwendet werden können. In Schleswig-Holstein gilt die Maskenpflicht erst von morgen an.



Eine Missachtung der Pflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Bayern hat Geldbußen von bis zu 150 Euro angekündigt. Andere Bundesländer wollen es vorerst bei Ermahnungen belassen.



Parallel zur Maskenpflicht gilt weiterhin das Abstandsgebot. Mediziner weisen zudem darauf hin, dass ein Mund-Nasen-Schutz nur bei korrekter Handhabung das Risiko von Infektionen verringern kann. Außerdem dürften andere Maßnahmen wie etwa regelmäßiges Händewaschen nicht vernachlässigt werden.



Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte, erfahren Sie hier.

