Die indischen Behörden haben damit begonnen, Wanderarbeiter in Sonderzügen nach Hause zu bringen.

Da reguläre Busse und Bahnen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr fahren dürfen, sitzen hunderttausende Arbeiter in den Städten fest. Auch Pilger, Touristen und Studenten sind betroffen. Nach Angaben eines Bahnsprechers fuhr bereits ein Zug vom Süden in den Osten des Landes. In Waggons für 72 Personen durften demnach nur 54 Menschen sitzen. Seit Donnerstag dürfen die Menschen offiziell in ihre Heimatregionen zurückkehren, sofern sie keine Symptome zeigen.



In Indien gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 35.000 bestätigte Infektionen, mehr als 1.100 der Betroffenen sind gestorben. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.