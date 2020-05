In Mexiko geht wegen der Corona-Pandemie das Bier aus.

Der nationale Brauereiverband erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, es sei nur noch wenig von dem Bier übrig, das vor dem 6. April gebraut worden sei. An dem Tag wurde die Bierproduktion in Mexiko eingestellt, weil die Regierung die Brauindustrie als nicht unerlässlich eingestuft hatte. Dies gilt noch mindestens bis zum 30. Mai.



Mexiko ist der weltweit viertgrößte Produzent und größte Exporteur von Bier. Die beliebteste mexikanische Marke im In- wie im Ausland heißt Corona.



Auf Twitter verbreiteten sich in dem Land unter dem Hashtag "La Última Chela" - auf deutsch: "Das letzte Bier" - zahlreiche Nachrichten von Mexikanern, die mit Humor ihre Verzweiflung ausdrückten und sich beim Genuss der letzten Flasche zeigten.