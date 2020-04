In den USA sind inzwischen mehr als 278.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Toten ist auf mehr als 7.150 gestiegen. Aus dem Weißen Haus in Washington heißt es derweil: Wer sich dem Präsidenten nähert, muss vorher getestet werden.

Die Coronavirus-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenzahl in den USA. Bis Mitte März wurden 701.000 Jobs gestrichen und die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 Prozent, nachdem sie einen Monat zuvor noch 3,5 Prozent betragen hatte. Und die Zahlen könnten weiter steigen - sie stammten aus Befragungen, die vor der schlimmsten Entlassungswelle durchgeführt wurden. In den vergangenen beiden Wochen beantragten insgesamt knapp zehn Millionen US-Amerikaner Arbeitslosengeld.



Was die medizinische Versorgung betrifft, hat Vizepräsident Pence

angekündigt, dass Millionen US-Amerikaner ohne Krankenversicherung nicht für die Behandlung einer Covid-19-Erkrankung bezahlen sollen. Man wolle, dass kein Amerikaner sich Sorgen darüber machen müsse, getestet oder behandelt zu werden. Präsident Trump habe die Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus angewiesen, Wege zu finden, wie die Regierung für Behandlungen der rund 30 Millionen nicht krankenversicherten Amerikaner bezahlen könne. Im Gespräch sind Direktzahlungen an die Krankenhäuser.



Unterdessen soll sich jeder, der sich in die unmittelbare Nähe von Präsident Trump und Vizepräsident Pence begibt, zuvor einem Corona-Schnelltest unterziehen. Zudem ist die US-Regierung umgeschwenkt, was das freiwillige Tragen von Masken betrifft. Präsident Trump sagte im Weißen Haus, es gehe um Varianten aus Stoff, die man auch zu Hause herstellen könne. Medizinische Schutzmasken aber müssten dem Fachpersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben. Er selbst werde keinen Mundschutz tragen. Zugleich kündigte Trump ein Exportverbot für Schutzausrüstung an. Diese werde jetzt im eigenen Land benötigt.

New York ist am stärksten betroffen

In den USA am stärksten betroffen sind der Bundesstaat und die Millionenmetropole New York. Die Zahl der Corona-Infizierten in New York City liegt bei über 50.000, die Zahl der Toten bei über 1.500. Im Bundesstaat New York sind es mehr als 100.000 Infizierte.



Nach Einschätzung von Bürgermeister de Blasio steht New York City vor einer entscheidenden Woche. Für Sonntag hat er gar den D-Day ausgerufen: der 5. April sei ein entscheidendes Datum, ob die Stadt gewappnet sei, für das, was noch kommen werde. Die Situation in den Krankenhäusern werde sich in den kommenden Tagen zuspitzen. Es geht - wie vielerorts derzeit - vor allem um drei Dinge: Krankenhausbetten, Ausstattung - insbesondere Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte -, sowie Einsatzkräfte. Von allem gebe es in New York den Berechnungen zufolge zu wenig, sagte de Blasio. Der Verwaltungschef rechnet damit, dass sich mehr als die Hälfte der 8,6 Millionen Einwohner der Stadt bis Mai mit dem Coronavirus infizieren wird.



Mehr als 20.000 medizinische Fachkräfte aus dem Rest der USA haben sich nach einem Aufruf bereits freiwillig bereit erklärt, nach New York zu kommen und dort zu helfen. "Das sind wundervolle, großzügige Menschen", sagte der Gouverneur des Staats, Cuomo. Bislang sei zwar der Bundesstaat New York das Epizentrum der Krise in den USA - das sei aber nur ein Vorgeschmack auf den Rest des Landes: "Schaut uns heute an, seht euch morgen."



Mitten im Central Park wurde ein Feldlazarett aufgebaut, die Tafeln verzeichnen einen Massenansturm. Ein Marineschiff mit einer Kapazität von 1.000 Betten liegt im Hafen. Auf dem Schiff sollen Menschen ohne Covid-19 behandelt werden, während die Patienten mit Virus-Erreger in den Krankenhäusern der Stadt bleiben. Das Schiff werde den Kliniken Entlastung bringen, sagte Cuomo. Zusätzlich zu den 1.000 Betten gibt es auf dem Schiff zwölf Operationsräume.

Trump stellt Menschen auf harte Zeit ein

Präsident Trump stellte die Menschen auf harte Zeiten ein. "Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten," sagte Trump.



Zuletzt hatten die USA das für einen Monat geltende US-Einreiseverbot für Europäer wird verlängert. Präsident Trump erklärte in Washington, das Verbotund ähnliche Beschränkungen blieben in Kraft und würden möglicherweise sogar noch verschärft. Das werde dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Inzwischen seien in den USA mehr als eine Million Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Der Präsident sprach von einem wichtigen Meilenstein im Krieg gegen das Virus. US-Gesundheitsminister Azar erklärte, täglich würden inzwischen fast 100.000 Tests ausgeführt.



Die Trump-Regierung war in die Kritik geraten, weil die Tests in den USA zunächst fehlerhaft waren und zudem äußerst schleppend anliefen. Gouverneure von Bundesstaaten beklagen, dass es immer noch nicht genug Tests gibt.



Zuvor hatte Trump die Amerikaner in der Coronavirus-Krise auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Er sagte, wenn am Ende nicht mehr als 100.000 Menschen ums Leben kämen, wäre das ein guter Ausgang für die USA. Trump rechnet damit, dass die Zunahme der Zahl der Toten in knapp zwei Wochen ihren Höhepunkt erreicht. Von seinem ursprünglichen Plan, bis Ostern die Wirtschaft wieder aufleben zu lassen, rückte er ab. Sein Umdenken begründete Trump mit neuesten Prognosen der US-Gesundheitsexperten, denen zufolge durch die Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten 100.000 bis 200.000 Menschen ums Leben kommen könnten. Sollten keine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen werden, werden 2,2 Millionen Tote prognostiziert.



Die Verhaltensrichtlinien für die Bevölkerung wurden bis Ende April verlängert. Sie sehen vor, dass in den USA Treffen in größeren Gruppen vermieden werden sollen. Zudem sollen alte Menschen und jene mit Vorerkrankungen zu Hause bleiben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten