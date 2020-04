In Altenheimen in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Landesregierung bislang 79 mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gestorben.

Die Situation in den Pflegeeinrichtungen und Seniorenheimen bereite ihm - Zitat "ganz große Sorge", sagte Landesgesundheitsminister Laumann in Düsseldorf. Die Zahl der Todesfälle zeige, dass das Altenheim der sensibelste Bereich sei, über den man derzeit rede.



In Baden-Württemberg sind bislang 26 Pflegeheimbewohner an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mit. Mindestens 198 Heimbewohner seien erkrankt.