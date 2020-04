In Rheinland-Pfalz dürfen vom 3. Mai an alle Geschäfte wieder öffnen.

Ministerpräsidentin Dreyer erklärte in Mainz, dies gelte unabhängig von Größe und Sortiment der Läden. Zur Begründung sagte die SPD-Politikerin, die derzeit geltende Regelung, dass nur Geschäfte öffnen dürfen, deren Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist, sei rechtlich problematisch und für die Menschen nicht nachvollziehbar. Daher wolle man eine klare Lösung.



Dagegen haben heute Gerichte in gleich mehreren Bundesländern die umstrittene 800-Quadratmeter-Regel bestätigt. Entsprechende Entscheidungen ergingen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin sowie zu Beginn der Woche in Niedersachsen und im Saarland. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hingegen sieht in der Vorgabe einen verfassungswidrigen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes.