In Spanien hat Ministerpräsident Sánchez eine leichte Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Aussicht gestellt. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Corona-Fallzahlen weiter rückläufig entwickeln.

Ab dem 2. Mai werde es wieder möglich sein, mit Menschen aus demselben Haushalt die Wohnung zu verlassen, um etwa Sport zu treiben oder spazieren zu gehen. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Entwicklung der Pandemie weiter günstig sei.



In dem südeuropäischen Land gilt seit dem 15. März ein Notstandsgesetz. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind viel strikter als etwa in Deutschland. Bereits von heute an können Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen für eine Stunde ins Freie, allerdings dürfen sie sich nicht weiter als einen Kilometer von ihrer Wohnung entfernen.



Weltweit hat Spanien die dritthöchste Zahl von verstorbenen Patienten nach den USA und Italien.