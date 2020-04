In Spanien soll die wegen der Corona-Pandemie geltende strenge Ausgangssperre unter bestimmten Voraussetzungen gelockert werden.

Ministerpräsident Sanchez kündigte per Videobotschaft an, dass es ab dem 2. Mai wieder erlaubt sein könnte, im Freien Sport zu machen - vorausgesetzt die Corona-Fallzahlen seien weiter rückläufig. Auch Spaziergänge mit einer Person, die mit im Haushalt lebt, sollten dann wieder möglich sein.



Seit dem 14.März gilt in dem südeuropäischen Land eine strikte Ausgangssperre. Weltweit hat Spanien die dritthöchste Opferzahl nach den USA und Italien. Gestern lag die Zahl der Genesenen erstmals höher als die der Neuinfektionen.