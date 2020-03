Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Stadt Wuhan besucht, den mutmaßlichen Ausgangspunkt der weltweiten Corona-Epidemie.

Xi habe sich über die Bemühungen zur Eindämmung des Virus informiert und Helfer getroffen, berichteten chinesische Staatsmedien. In der Stadt war das Coronavirus Anfang Dezember erstmals nachgewiesen worden. In Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei hatten sich 67.000 Menschen infiziert, rund 3.000 starben an der Folgen der Krankheit.



Inzwischen geht die Zahl der Neuinfektionen in China weiter zurück. Von gestern auf heute wurden nach offiziellen Angaben nur noch 19 Fälle registriert. Die in Wuhan errichteten Krankenhäuser sind bereits wieder geschlossen worden.



Auch in Südkorea gibt es weniger Neuinfektionen.

