Bundesfamilienministerin Giffey hat die Landesregierungen dazu aufgerufen, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen als systemrelevant einzustufen.

Deren Arbeit könne in der Corona-Krise nur aufrechterhalten werden, wenn sie über Infektionsschutzmittel verfügten und die Mitarbeiter ihre Kinder in die Notfallbetreuung geben könnten, erklärte Giffey. Die Einrichtungen sollten zudem technisch besser ausgestattet werden, um sichere Telefon-, Online- und Videoberatungen zu garantieren. Eine direkte, persönliche Beratung ist aufgrund der Infektionsschutzauflagen derzeit schwierig. Experten gehen davon aus, dass Gewalt im Nahbereich, also in Beziehungen oder in Familien, durch die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren zunimmt.

Die Opfer sind mit den Tätern isoliert

Auf die Situation in den Frauenhäusern wirkt sich die Corona-Krise bislang sehr unterschiedlich aus. Es gebe Einrichtungen, bei denen sich deutlich mehr Frauen meldeten, sagte Sylvia Haller, Sprecherin der Zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser, dem Deutschlandfunk. Bei anderen seien die Anfragen eher zurückgegangen. Letzteres habe aber keineswegs mit einem einhergehenden Rückgang der Gewalt zu tun. Vielmehr hätten die Frauen durch die permanente Anwesenheit des Gewalttäters kaum mehr Gelegenheit, sich über Telefon oder über das Internet Hilfe zu holen. Auch der direkte Kontakt zu Außenstehenden, zu Apothekerinnen oder zu Ärztinnen, sei in der aktuellen Situation stark eingeschränkt.



Aus diesem Grund geht auch Katja Grieger, Geschäftsführerin des Bundesverbands der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen bff, davon aus, dass die Hilfegesuche enorm ansteigen werden, sobald sich die Ausgangssperren wieder lockern. Viele der Betroffenen hätten erst dann die Möglichkeit, sich heimlich an eine Beratungsstelle zu wenden. Die Anzahl der Frauen, die derzeit eine solche Stelle kontaktieren, ist vergleichbar mit der Zahl vor dem Corona-Ausbruch. Für Grieger eine bemerkenswerte Situation, man hätte eigentlich aus den erwähnten Gründen mit einem Rückgang rechnen können.

Bislang fehlten bundesweit einheitliche Regelungen

Erschwerend hinzu kam bislang, dass es keine bundesweite Regelung für den Umgang der Frauenhäuser und auch der Frauenberatungsstellen mit der Corona-Pandemie gegeben habe, so Grieger weiter. In manchen Ländern wie Nordrhein-Westfalen seien Frauenhäuser offiziell als systemrelevant anerkannt, in anderen wiederum nicht. Für Frauenberatungsstellen gebe es bislang gar keine Regelung - nur gelegentliche, individuelle Lösungen unter der Hand: Dann dürften die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle ihre Kinder zum Beispiel auch in die Notfallbetreuung geben. Es handele sich um einen einzigen "Flickenteppich", klagt Grieger.



Vertreterinnen der Frauenhäuser, Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen hatten sich deswegen gestern mit Ministerin Giffey getroffen, um über eine neue Förderleitlinie zu sprechen. Schon im Vorfeld hatten die Einrichtungen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, um auf die gestiegene Bedeutung von Gewaltschutz für Frauen und Kinder in Zeiten der Corona-Krise hinzuweisen. Auch die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes warnt davor, dass die häusliche Isolation während der Pandemie für Frauen zu einer regelrechten Falle werden könne.

