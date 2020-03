Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelten in Indien jetzt für mindestens 700 Millionen Menschen Ausgangsbeschränkungen.

Nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums sind in 19 Bundesstaaten komplette Ausgangssperren in Kraft. In neun anderen Regionen ist das öffentliche Leben zum Teil eingeschränkt worden.



Die Regierung in Neu-Delhi kündigte zudem an, ab Mittwoch alle Inlandsflüge zu streichen. Lediglich Frachtflüge bleiben noch erlaubt. Nach offiziellen Angaben sind in Indien zur Zeit 425 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert; acht Menschen sind dort bisher gestorben.