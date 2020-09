In Indien haben sich nach Angaben der Behörden mehr als sechs Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Diese Zahl veröffentlichte das Gesundheitsministerium heute in Neu Delhi. Nur in den USA gibt es nach absoluten Zahlen mehr Fälle. Nach offiziellen Angaben sind in Indien etwa 95.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Indien hat rund 1,37 Milliarden Einwohner.

