In Indien sollen 3,6 Millionen wegen der Corona-Krise arbeitslos gewordene Wanderarbeiter mit Sonderzügen in ihre Heimatdörfer zurückgebracht werden.

Die Regierung in Neu Delhi teilte mit, in den kommenden zehn Tagen würden 2.600 Züge eingesetzt. Man wolle den in Mumbai und anderen Großstädten gestrandeten Menschen die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Die Ende März in Indien verhängte Ausgangssperre hatte die Wanderarbeiter vor große Probleme gestellt. Zahlreiche Menschen kamen auf dem Rückweg in ihre Dörfer bei Verkehrsunfällen ums Leben oder starben an Hunger und Erschöpfung.