Indien verlängert die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre bis Mitte Mai.

Die ursprünglich bis Ende der Woche befristete Maßnahme gelte grundsätzlich für mindestens zwei weitere Wochen, kündigte die Regierung an. Flug- und Bahnreisen bleiben damit weitgehend verboten.



Zugleich begannen die Behörden damit, Wanderarbeiter in Sonderzügen nach Hause zu bringen. Da reguläre Busse und Bahnen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr fahren dürfen, sitzen hunderttausende Arbeiter in den Städten fest. Auch Pilger, Touristen und Studenten sind betroffen. Seit gestern dürfen die Menschen offiziell in ihre Heimatregionen zurückkehren, sofern sie keine Symptome zeigen.