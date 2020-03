Der indische Premierminister Modi hat die Bevölkerung wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus um Entschuldigung gebeten.

Modi sagte in einer Radioansprache, er wisse, dass die Restriktionen vor allem die armen Menschen in Indien treffe. Zur Eindämmung des Coronavirus habe er aber keine andere Wahl gehabt.



Seit Dienstag herrscht in Indien eine umfangreiche Ausgangssperre. Die Regierung hat die rund 1,3 Milliarden Einwohner angewiesen, drei Wochen lang das Haus nicht zu verlassen. Der Verkehr ruht weitgehend. Zehntausende Wanderarbeiter versuchen seitdem, zu Fuß in ihre Dörfer zurückzukehren.



Das indische Gesundheitsministerium verzeichnet bisher 979 Corona-Infektionen und 25 Todesfälle im Land.