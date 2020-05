Die Industrieunternehmen der Eurozone haben ihre Produktion infolge der Corona-Krise massiv eingeschränkt.

Wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, lag die gesamte Herstellung im März um 11,3 Prozent niedriger als im Februar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Einbruch 12,9 Prozent. In allen 27 Ländern der Europäischen Union brach die industrielle Fertigung ein, im Jahresvergleich um 11,8 Prozent.



Besonders stark betroffen sind sowohl in der Eurozone als auch in der EU die Hersteller von Gebrauchs- und Investitionsgütern.