Nach Ansicht des Kölner Infektiologen Gerd Fätkenheuer können aus dem Ruhestand zurückgeholte Ärzte nur bedingt bei der Eindämmung des Coronavirus helfen.

Benötigt würde in erster Linie hochqualifiziertes Personal in der Intensivmedizin, sagte Fätkenheuer im Deutschlandfunk. Gerade in diesem medizinischen Bereich entwickelten sich Technologien aber rasant weiter. Deshalb könnten Ruheständler nur bedingt helfen. Krankenhäuser und Kliniken müssten gegebenfalls personell umschichten, damit die pensionierten Kollegen adäquat eingesetzt werden könnten, erklärte der Mediziner.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern alle Kliniken aufgerufen, sich für Behandlungen vieler Patienten mit dem Coronavirus zu wappnen. Spahn bat darum, planbare Operationen und Eingriffe zu verschieben. Zudem riet der CDU-Politiker, Studenten sowie Schwestern, Pfleger und Ärzte im Ruhestand einzusetzen.