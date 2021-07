Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fordert besser auf Migranten zugeschnittene Impfangebote.

Sie sagte der Rheinischen Post, jeder Vierte in Deutschland habe eine Einwanderungsgeschichte. Die meisten erreiche man über deutschsprachige Medien. Aber für Menschen, deren Deutschkenntnisse gering seien, würden andere Kanäle gebraucht. In vielen Kommunen gebe es bereits gute Beispiele - etwa Corona-Lotsen, die vor Ort aufklärten, Info-Busse und Lautsprecherwagen sowie mobile Impfstationen. Das müsse lokal und kommunal Schule machen.



Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, forderte mehr Einsatz in sozialen Brennpunkten. Dabei reiche es nicht, buntes Informationsmaterial zu verteilen. Reinhardt regte an, Sportvereine, Kulturvereine und die unterschiedlichen Glaubenseinrichtungen in die Impfkampagne einzubeziehen. Außerdem sollte es nach seiner Ansicht Fernsehspots zur besten Sendezeit geben. Man dürfe nichts unversucht lassen, um die Menschen zur Impfung zu motivieren, so der Präsident der Bundesärztekammer. Die meisten Ungeimpften seien keine Impfgegner. Viele hätten sich lediglich mit dem Thema noch nicht ernsthaft auseinander gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.