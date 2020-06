Angesichts der Ausbrüche des Coronavirus in der deutschen Fleischindustrie hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, bessere Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeitskräfte gefordert.

Die CDU-Politikerin sagte der Rheinischen Post, wer nach Deutschland komme und hier schwerste Arbeiten verrichte, müsse vor Gesundheitsrisiken und Ausbeutung geschützt werden. Widmann-Mauz unterstrich die Bedeutung der ausländischen Arbeitskräfte für die Wirtschaft. Die Corona-Krise habe einmal mehr gezeigt, wie sehr Deutschland in systemrelevanten Branchen auf Menschen aus Mittel- und Osteuropa angewiesen sei.



Kritiker führen die hohe Zahl von Coronavirus-Fällen in der Fleischbranche auf die dortigen Arbeitsbedingungen sowie die Unterbringung vieler Beschäftigter in beengten Gemeinschaftsunterkünften zurück.