Intensivmediziner fordern im Überlastungsfall eine zentral organisierte Verteilung von Covid-19-Patienten auf freie Krankenhäuser.

Das berichten die Zeitungen der Funke Medien-Gruppe. Demnach geht der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Janssens, davon aus, dass Kliniken in einigen Regionen in zwei bis vier Wochen über ihre Belastungsgrenzen kommen werden. Die Bundesregierung müsse so schnell wie möglich eine zentrale Stelle einrichten, die in einem solchen Fall die Patienten bundesweit auf weniger ausgelastete Kliniken verteile, sagte er. Daran könnten etwa das Robert Koch-Institut, das Gesundheitsministerium, das Innenministerium und die Bundeswehr beteiligt werden.



In Deutschland wird zurzeit daran gearbeitet, die Zahl der Intensivbetten von normalerweise 28.000 zu verdoppeln. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im ZDF, durch Maßnahmen wie OP-Verschiebungen sei derzeit etwa die Hälfe der Intensivbetten frei. Man bereite sich bestmöglich auf das vor, was komme.