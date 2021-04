Deutschlands Intensivmediziner fordern von der Politik sofort harte Corona-Schutzmaßnahmen. Der frühere DIVI-Chef Janssens sagte dem Sender "Phoenix", es sei fünf nach zwölf. Der Leiter des DIVI-Intensivregisters, Karagiannidis, zeigte sich ebenfalls alarmiert. Inzwischen mahnten auch das RKI und Gesundheitsminister Spahn rasche Entscheidungen an.

Der Mediziner Karagiannidis hat in den vergangenen Wochen wiederholt davor gewarnt, dass die Kliniken in Deutschland bald überlastet sein könnten. Er sagte dem "Tagesspiegel", man könne es sich nicht leisten, noch wochenlang zu diskutieren. In der Lungenklinik Köln-Merheim bekomme man jeden Tag ausschließlich Covid-Patienten: "Wir haben aber nicht genug Kapazitäten, um alle unterzubringen". Es gebe extrem viele Anfragen von Patienten, die sehr, sehr viel Sauerstoff und eine Therapie mit einer künstlichen Lunge brauchten.

Knapp 4.700 Menschen auf Intensivstationen

Nach dem jüngsten Tagesreport der DIVI - der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin - werden in Deutschland zurzeit 4.680 Menschen intensivmedizinisch wegen Covid-19 behandelt. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen werden invasiv beatmet.



Das Intensiv-Register verzeichnet täglich die Zahl der verfügbaren Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern. Die Vereinigung erwartet, dass der bisherige Höchststand von etwa 6.000 Covid-19-Intensivpatienten noch im Laufe dieses Monats wieder erreicht wird.

Janssens für einheitliche Strategie

Der frühere DIVI-Chef Janssens sagte bei "Phoenix": "Ihr müsst jetzt handeln, es muss jetzt eine Strategie verfolgt werden, die bundesweit einheitlich gilt." Wären die vor Wochen beschlossenen Maßnahmen flächendeckend umgesetzt worden, hätte man die aktuelle Entwicklung mit einem starken Anstieg der Infektionszahlen noch abschwächen können.



Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, warnte: "Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu." Es sei jetzt zwingend notwendig, die Kontakte weiter zu reduzieren.

Spahn: "Nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten"

Bundesgesundheitsminister Spahn appellierte an die Bundesländer, umgehend härtere Auflagen zu erlassen. Sie sollten nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kritisierte die laufenden Verhandlungen zum Infektionsschutzgesetz als zu langsam.



Worum geht es bei den Änderungen im Infektionsschutzgesetz? Das können Sie hier ausführlich nachlesen.

