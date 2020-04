Trotz der internationalen Maßnahmen gegen das Coronavirus sind laut Johns Hopkins Universität inzwischen weltweit mehr als 150.000 infizierte Menschen gestorben.

Danach werden gegenwärtig rund 154.000 verstorbene Patienten aufgeführt. Die meisten Toten verzeichnet die Statistik in den Vereinigten Staaten, in Italien und in Spanien. Die Universität im amerikanischen Baltimore aktualisiert ihre Übersicht häufiger und nennt daher in der Regel höhere Zahlen als etwa die Weltgesundheitsorganisation. Im Übrigen gehen die Experten von einer großen Dunkelziffer aus, da in vielen Ländern begrenzte Testkapazitäten bestehen.