Der Iran hat wegen des Coronavirus nach eigenen Angaben rund 70.000 Häftlinge aus Gefängnissen entlassen.

Es würden auch noch weitere Menschen freigelassen, solange dies nicht zu Unsicherheit in der Gesellschaft führe, teilten die Justizbehörden in Teheran mit. Unklar ist, ob und wann die Menschen in die Gefängnisse zurückkehren müssen.



Der Iran ist eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern. Die Zahl der Infizierten liegt nach Behördenangaben bei mehr als 7.100, mindestens 237 Menschen starben an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19.

