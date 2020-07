Die israelische Regierung hat einen offiziellen Corona-Beauftragten ernannt.

Der Leiter des Tel Aviver Ichilov-Krankenhauses, der Gynäkologe Gamzu, werde diese Aufgabe übernehmen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Gamzu habe jahrelange Erfahrung in der medizinischen Verwaltung. Er war früher führender Mitarbeiter im Gesundheitsministerium. Nach Beginn der Corona-Pandemie arbeitete der Mediziner ein Schutzprogramm für ältere Menschen aus.



In Israel steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen wieder steil an. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Zuletzt gab es immer wieder Protestmärsche gegen das Krisenmanagement der Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu.