Israel stellt wegen der jüngsten Mutanten des Coronavirus seine internationalen Flugverbindungen für fast eine Woche weitgehend ein.

Wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mitteilte, tritt die Flugsperre in der Nacht zum Dienstag in Kraft und gilt bis zum Sonntag. Ausnahmen gelten unter anderem für medizinische Transporte, Warenlieferungen und Einsätze der Feuerwehr.



In Israel sind Fälle von Infektionen mit den neuen Formen des Coronavirus entdeckt worden, die zuerst in Großbritannien und Südafrika festgestellt worden waren und die als deutlich ansteckender gelten als die vorherigen Formen des Erregers.



Israel befindet sich derzeit in seinem dritten Lockdown.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.