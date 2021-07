Israel verschärft wegen einer Zunahme von Corona-Neuinfektionen die Einreisebestimmungen.

Auch Geimpfte und Genesene müssen demzufolge nach ihrer Ankunft entweder 24 Stunden in Quarantäne oder so lange, bis das Ergebnis der verpflichtenden Coronatests vom Flughafen vorliegt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen wieder gestiegen. Die Behörden in Israel meldeten zuletzt 450 neue Fälle in 24 Stunden.



England indes will im Zuge seiner angekündigten Lockerungs-Politik vollständig geimpfte Ausländer und Briten mit Wohnsitz im Ausland wieder ohne Auflagen einreisen lassen. In den nächsten zwei Wochen will die Regierung in London entsprechende Pläne vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.