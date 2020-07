Die Zahl der registrierten täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie.

Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf das israelische Gesundheitsministerium meldet, wurden am Vortag 1.977 Fälle erfasst. Ein Wert von 2.000 Neuinfektionen pro Tag gilt in dem Land als Marke für noch schärfere Einschränkungen bis hin zu einem kompletten Lockdown.



Israel mit seinen rund neun Millionen Einwohnern hat bisher 52.000 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. 422 Menschen starben. In den vergangenen Wochen wurden täglich mehr als tausend Neuinfektionen gemeldet.

Erneute Proteste gegen Regierung

In Israel gingen die Proteste gegen das Krisenmanagement der Regierung auch gestern weiter. Vor dem Parlament ketteten sich Agenturberichten zufolge Dutzende Demonstrierende fest. Die Polizei löste die Versammlung vor der Knesset auf und nahm mehrere Menschen fest.



Seit Wochen gehen in Israel Tausende Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung auf die Straße. Viele Israelis kritisieren die wirtschaftliche Lage des Landes und dass es von staatlicher Seite kaum Unterstützung gebe. Die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 20 Prozent.