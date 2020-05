Durch die Corona-Pandemie hat die Gleichberechtigung in Deutschland nach Ansicht der Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege einen großen Schritt zurück gemacht.

Die Vorsitzende der Elternvertretung, Ulrike Grosse-Röthig sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei erschreckend, wie schnell unsere Gesellschaft das Rollenbild der 50er-Jahre "aus der Schublade" gezaubert habe. Mütter müssten derzeit die Hauptbelastung der Kinderbetreuung tragen. Hier müsse es andere Lösungen geben, sodass beide Elternteile Stunden reduzieren könnten und die Gleichberechtigung in den Familie nicht zu kurz komme.



Grosse-Röthig fordert die Bundesregierung zudem auf, konkretere Pläne vorzulegen, wie der Betrieb in Kindertagesstätten wieder aufgenommen werden könne. Der jetzige Vierstufenplan habe bei Eltern für Enttäuschung gesorgt, da er zu unkonkret sei.



Sie habe zudem den Eindruck, dass viele Politiker Kindertagesstätten nicht als Bildungseinrichtung, sondern nur als Betreuungseinrichtung wahrnehmen würden. Dabei sei der Bildungsauftrag sogar gesetzlich festgelegt und Kitas seien die erste Bildungseinrichtung, die Kinder in Deutschland in ihrem Leben besuchen könnten. "Die kleinen Menschen müssen wieder zu ihrem Recht auf Bildung kommen", sagte Grosse-Röthig.

